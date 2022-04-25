25.04.2022
18:22
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Общество

Видеообращения якутян из разных улусов в поддержку Николая Сивцева

Таатта улууһун Алдан нэһилиэгин Уус Таатта оскуолатын коллектива биир идэлээхтэрин өйөөн, акцияҕа кыттыһаллар 🙌

Работники интерната Ытык-Куель Тааттинского улуса за справедливый суд по делу Николая Сивцева.

Үөһээ Дьааҥы Арыылаах орто оскуолатын коллектива КЫРДЬЫК кыайарыгар бигэ эрэллээх✊✊✊

Төрөппүттэр иитээччилэригэр өйөбүл буоларга бэлэмнэр ✊

Булуҥ улууһун Таймылыыр орто  оскуолатын учууталлара биир идэлээхтэрин өйөөн, »КЫРДЬЫК ИҺИН» акцияҕа кыттыһаллар.

Дело педагога из Екюндю: 10 свидетелей защиты показали…
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Бильярдисты республики за справедливый суд по делу Сивцева
Жители Момского района присоединились к акции в поддержку учителя Сивцева
Педагоги Таатты — за справедливый суд по делу Сивцева
Вилюйск, Амга, Горный, Усть-Алдан — в поддержку учителя Сивцева
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Якутяне из Владивостока и Красноярска за справедливый суд по делу учителя из Екюндю
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru, https://t.me/kyrdyk_pravda
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