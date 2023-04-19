Видеонаблюдение: Охранник подошел, поднял щит из досок и упал сам?

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГЕНПОДРЯДЧИКА ВОЙДЕТ В КОМИССИЮ В СВЯЗИ С ПРОИСШЕСТВИЕМ НА СТРОЙКЕ

В связи с происшествием на стройке, когда охранник упал в скважину для сваи, в настоящее время проводятся все необходимые действия. Извещения о происшествии направляются в контролирующие органы. Уже известно, что скважина в момент происшествия была закрыта, полную картину выяснит комиссия. Руководители АО «ИФК» РФА Инвест» выезжали на стройку.

18 апреля вечером на стройплощадке по ул. Кульбертинова охранник упал в скважину, пробуренную для установки сваи.

Генеральный директор Павел Багынанов АО «ИФК «РФА Инвест», являющейся генподрядчиком, сегодня утром выезжал на стройку. Он сообщил, что представитель компании войдет в состав комиссии, которую, в соответствии с законодательством, создает работодатель пострадавшего – ООО «ЧОП Боотур», осуществляющее охрану объекта.

Комиссия установит все обстоятельства происшествия. На сегодня уже известно: система видеонаблюдения зафиксировала, что скважина была закрыта, охранник подошел к ней, поднял закрывавший ее паллет (щит из досок) и упал в скважину. Он смог дозвониться до службы «112», приехали спасатели, которые подняли пострадавшего. Скорая помощь доставила мужчину в медучреждение. Степень тяжести травм врачи в настоящее время еще устанавливают.