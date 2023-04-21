Видеокурьез: утиная охота голыми руками

Водитель заметил в луже селезня кряквы. Непуганая птица казалось совсем не боится людей. Человек вышел из машины и попытался поймать ее руками. Получилось или нет, мы не знаем, запись обрывается, сообщает тгк @sakhahunter



Фото: тгк @sakhahunter Источник: тгк @sakhahunter

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