21.04.2023
19:36
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Якутия

Видеокурьез: утиная охота голыми руками

Водитель заметил в луже селезня кряквы. Непуганая птица казалось совсем не боится людей. Человек вышел из машины и попытался поймать ее руками. Получилось или нет, мы не знаем, запись обрывается, сообщает тгк @sakhahunter


Фото: тгк @sakhahunter
Источник: тгк @sakhahunter

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