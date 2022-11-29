29.11.2022
17:03
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Общество
Видеоконтроль установлен на ледовой переправе «Нижний Бестях – Якутск»
Он установлен в целях обеспечения безопасности людей.
Для недопущения несанкционированного выезда транспортных средств на лёд установлена система мобильной фото-видеофиксации на переправе «Нижний Бестях – Якутск».
Как уточняет администрация Мегино-Кангаласского района, видеоконтроль установлен в целях обеспечения безопасности людей.
Отметим, с 21 ноября по 10 декабря на территории района проводится акция «Безопасный лёд», нацеленная на предупреждение несчастных случаев в период межсезонья и становления ледообразования.
Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА
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