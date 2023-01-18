Видеоистория спасенного якутского медвежонка

Мы сегодня хотим поделиться с вами видеоисторией медвежонка Умки-Аяны, которую обнаружили в Среднеколымском районе в 2017 году.

Медвежонок бродил среди рыбацких поселений и питался отходами промысла. Маленькой медведице не было еще и года, а ее рост уже составлял 110 сантиметров в холке. По данным биологов, возвращать медведя в дикую среду было нельзя, так как она неизбежно бы погибла. Помимо подразделений Минэкологии Якутии в спасении медвежонка были задействованы различные структуры, включая управление Росприроднадзора по РС(Я), Московский зоопарк, Министерство обороны РФ, АК «Полярные авиалинии». В итоге все завершилось благополучно, после отлова Умка-Аяна была доставлена в питомник Московского зоопарка.

Сейчас она живет в зоопарке Лимпопо в городе Нижний Новгород.

Видеоистория составлена по книжке-раскраске для детей «Медвежонок Умка-Аяна», чья идея принадлежит Дирекции биоресурсов и ООПТ и Республиканскому зоопарку «Орто-Дойду» им. В.Г. Алексеева при участии ОАО «Медиа-холдинг Якутия». К рисункам для раскраски приложено стихотворение, написанное заведующей научно-просветительским отделом Республиканского зоопарка «Орто-Дойду» Натальей Сафоновой. Оригинальные рисунки выполнены научным сотрудником Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, к.б.н. Марией Владимирцевой.



