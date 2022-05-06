Видеохота на уток на коптере в долине Туймаады

Новый вид охоты на уток — видеосъемка на коптере. Красиво и без вытсрелов. Снято на Покровском тракте, долина Туймаада. Видео от подписчика тгк Охота и рыбалка в Якутии.

Источник: тгк Охота и рыбалка в Якутии.

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