Видеофакты: В Якутске безнадзорные собаки не чувствуют никаких ограничений!

В якутских соцсетях появляется все больше видео о разгуливающих стаях безнадзорных собак, о хозяевах, выгуливающих во дворах без поводков своих питомцев. Так что московские зоозащитники зря беспокоятся — в Якутске бродячие псы чувствуют себя вполне в безопасности.

В якутских соцсетях распространяется видео, снятое вчера вечером на площади Ленина в Якутске. Сообщается:

Вчера вечером! Собаки на Новогодней площадке. Лаяли на детей, а также на оленя, который возил людей. Сука течная была, крупный кобель вёл себя возбуждено. Рядом дети катаются с горки. А если бы укусили за лицо. Убить, может и не успели, но обезобразить точно бы смогли. И это все около ДП-1.



Другое видео запечатлело большую стаю крупных собак на улице Очиченко.

А на следующем видео сняты две женщины, выгуливающие своих собак без поводков и намордников! Делают это вполне сознательно и ничуть не опасаются правоохранительных органов. А их собаки облаивают соседей.

