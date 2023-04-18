Видеофакты: Кряквы уже прилетели в Якутию!

Первые утки уже прилетели! Все охотники Якутии в нетерпении.., На видео: Три кряквы кружат над лужами в селе Антоновка Нюрбинского улуса. тгк Охота и рыбалка в Якутии На втором видео первые кряквы приземлились в Амге:

Источник: тгк Охота и рыбалка в Якутии

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