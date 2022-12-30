30.12.2022
21:13
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Светская хроника
Видеофакты: Новогодний корпоратив Афанасия Максимова
Афанасий Максимов сообщает в #VK: «Сезон охоты закрыт корпоративом) у кого как, но у нас так)»
Фото: Соцсети
Источник: Соцсети
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