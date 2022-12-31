31.12.2022
06:30
454
Желток
Видеофакты: Как водители в Якутске сходят с ума от новогодней суеты
Новогодняя суета и автомобильные пробки в столице Якутии подействовали на водителей — они «сошли с ума». На первом видео из регистратора водитель белого Ипсума едва не снес пешехода на «зебре» и врезался в металлическое ограждение. На втором видео темная иномарка пронеслась буквально в метре от человека на нерегулируемом пешеходном переходе. В обоих случаях людям просто повезло, сообщает тгк @crimyakutiaru
Источник: тгк @crimyakutiaru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.12.2022
0
298
31.12.2022
0
351
31.12.2022
0
311
31.12.2022
0
303
31.12.2022
0
1718
31.12.2022
0
417
31.12.2022
0
518
30.12.2022
0
232
30.12.2022
2
2446
30.12.2022
0
1087
30.12.2022
0
1297
30.12.2022
1
1144
30.12.2022
0
374
30.12.2022
0
3167
30.12.2022
0
293
30.12.2022
0
536
30.12.2022
0
1942
30.12.2022
0
552
30.12.2022
0
337
30.12.2022
0
2256
30.12.2022
0
336
30.12.2022
0
342
30.12.2022
0
325
30.12.2022
0
188
30.12.2022
0
230
30.12.2022
0
603
30.12.2022
0
206
30.12.2022
0
271
30.12.2022
0
254
30.12.2022
0
1692
30.12.2022
0
286
30.12.2022
0
476
30.12.2022
0
1911
30.12.2022
0
215
30.12.2022
0
10580
30.12.2022
0
2453
30.12.2022
0
418
30.12.2022
0
329
30.12.2022
0
1146
30.12.2022
0
385
30.12.2022
0
260
30.12.2022
2
3209
30.12.2022
0
216
30.12.2022
1
297
30.12.2022
0
732
30.12.2022
0
327
30.12.2022
0
1639
30.12.2022
0
1235
30.12.2022
0
386
30.12.2022
0
230
30.12.2022
0
1125
30.12.2022
2
4031
30.12.2022
1
1775
30.12.2022
0
388
30.12.2022
1
2181
30.12.2022
0
848
ТОП НОВОСТИ
26.12.2022
Лучший комментарий
21
45281
27.12.2022
2
30041
25.12.2022
0
14778
25.12.2022
0
13825
26.12.2022
0
12000
28.12.2022
0
11704
30.12.2022
0
10585
26.12.2022
0
7108
27.12.2022
2
6600
Добавить комментарий