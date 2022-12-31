Видеофакты: Как водители в Якутске сходят с ума от новогодней суеты

Новогодняя суета и автомобильные пробки в столице Якутии подействовали на водителей — они «сошли с ума». На первом видео из регистратора водитель белого Ипсума едва не снес пешехода на «зебре» и врезался в металлическое ограждение. На втором видео темная иномарка пронеслась буквально в метре от человека на нерегулируемом пешеходном переходе. В обоих случаях людям просто повезло, сообщает тгк @crimyakutiaru