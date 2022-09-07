07.09.2022
16:24
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Экология

Видеофакт: зрелищная переправа табуна по Лене на зимнее пастбище

В Хангаласском районе табуны конезавода «Берте» переправились вплавь по Лене на зимнюю тебеневку, сменив аласные пастбища на островные — передает телеграм-канал ЯСИА. Впереди плывут жеребцы, ведущие свои табуны. За ними следуют кобылы и молодняк. Весь процесс контролируют табунщики на моторных лодках.

Фото: https://t.me/ysiaru
Источник: https://t.me/ysiaru

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