Видеофакт: зрелищная переправа табуна по Лене на зимнее пастбище

В Хангаласском районе табуны конезавода «Берте» переправились вплавь по Лене на зимнюю тебеневку, сменив аласные пастбища на островные — передает телеграм-канал ЯСИА. Впереди плывут жеребцы, ведущие свои табуны. За ними следуют кобылы и молодняк. Весь процесс контролируют табунщики на моторных лодках.

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