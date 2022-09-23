23.09.2022
05:55
67
Погода
Видеофакт: зима пришла в Якутию
В Якутии наступает зима. Снег уже выпал по -настоящему. Видео разместил тгк DPSYKT14.
Источник: тгк DPSYKT14.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.09.2022
0
0
23.09.2022
0
50
23.09.2022
0
63
23.09.2022
0
660
23.09.2022
0
276
22.09.2022
1
1145
22.09.2022
0
1217
22.09.2022
0
248
22.09.2022
0
723
22.09.2022
0
456
22.09.2022
0
401
22.09.2022
1
1553
22.09.2022
1
1209
22.09.2022
0
307
22.09.2022
0
307
22.09.2022
0
1084
22.09.2022
0
1152
22.09.2022
0
351
22.09.2022
0
1129
22.09.2022
0
283
22.09.2022
0
365
22.09.2022
0
2680
22.09.2022
0
307
22.09.2022
0
2247
22.09.2022
0
201
22.09.2022
0
270
22.09.2022
1
7501
22.09.2022
0
219
22.09.2022
0
207
22.09.2022
0
4764
22.09.2022
0
312
22.09.2022
0
1577
22.09.2022
0
1864
22.09.2022
0
335
22.09.2022
0
740
22.09.2022
1
1286
22.09.2022
0
558
22.09.2022
0
393
22.09.2022
0
483
22.09.2022
0
394
22.09.2022
0
273
22.09.2022
0
814
22.09.2022
0
248
22.09.2022
0
327
22.09.2022
0
1206
22.09.2022
1
12292
22.09.2022
0
435
22.09.2022
0
1177
22.09.2022
0
248
22.09.2022
0
816
22.09.2022
0
410
22.09.2022
0
299
22.09.2022
0
251
22.09.2022
0
527
ТОП НОВОСТИ
20.09.2022
3
196850
21.09.2022
0
16068
22.09.2022
1
12348
22.09.2022
1
7526
18.09.2022
4
7097
17.09.2022
2
6679
21.09.2022
1
6510
Добавить комментарий