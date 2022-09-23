23.09.2022
05:55
67

Погода

Видеофакт: зима пришла в Якутию

В Якутии наступает зима. Снег уже выпал по -настоящему. Видео разместил тгк DPSYKT14.

Источник: тгк DPSYKT14.

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