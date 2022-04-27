27.04.2022
19:25
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Природа
Удивительно: Журавли пролетели над Якутском в день 100-летия республики
Перед началом праздничного концерта посвящённого 100-летию ЯАССР над Комсомольской площадью пролетела стая журавлей. Присутвовавшие люди стали снимать на мобильники это необычное явление. Считается, что это добрый знак. И весточка от ушедших в иной мир…
Источник: @ulus media
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