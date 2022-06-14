Видеофакт: Зеленый луг в Якутске покрыт липкой маслянистой пленкой!

На зеленом лугу обнаружены масляные пятна. Они повсюду — на поверхности воды, полей и на берегу, сообщает тгк Yakutsk News

Житель Якутска во время прогулки по зеленому лугу обнаружил масляные пятна, переливающиеся всеми цветами радуги. По его словам, поверхности паводковых вод покрыты липкой пленкой.

«От самого города до протоки, где установлен сэргэ все поля, поверхности паводковых вод, берега озер, лужи покрыты пленкой. После прогулки с трудом можно отмыть ноги. Подобное впервые за последние 40 лет», — сообщает он. Возможно, это связно с разливом топлива на реку Лена. тгк Yakutsk News