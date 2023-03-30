Видеофакт: Заяц устроил забег по ночному Якутску

В Якутске по улице Каландаришвили заметили зайца. Как прокомментировал ЯСИА научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Евгений Захаров, в центр города дикие животные заходят случайно.

«Единичные случаи захода зайцев в населенные пункты не являются экстраординарными. На окраинах и пригородах они встречаются, иногда даже постоянно обитают. Сосновые леса, произрастающие по коренному берегу Лены малокормны, и зайцы спускаются с мырана в пойму, где попадают в пригород Якутска. В центр города заяц, как и другие дикие звери, заходят случайно. Они не приспособлены для жизни в городе, здесь много опасностей, к которым они не готовы. Зайцы могут забежать из пригорода, спасаясь от диких животных и других опасностей», — отметил кандидат биологических наук.