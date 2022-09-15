15.09.2022
17:18
117

Спорт

Видеофакт: Юных чемпионов мира по шашкам чествуют в Покровске! 👏

Воспитанники ДЮСШ Хангаласского улуса Айхал Нестеров, Олег Винокуров и
Настя Иванова завоевали бронзовые медали на Чемпионате мира по шашкам! 💥💥💥
Юных спортсменов чествовали Во Дворце спорта г. Покровска.

Фото: Ролик НХЗ
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх