Видеофакт: Юных чемпионов мира по шашкам чествуют в Покровске! 👏

Воспитанники ДЮСШ Хангаласского улуса Айхал Нестеров, Олег Винокуров и

Настя Иванова завоевали бронзовые медали на Чемпионате мира по шашкам! 💥💥💥

Юных спортсменов чествовали Во Дворце спорта г. Покровска.

Фото: Ролик НХЗ Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru

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