Видеофакт: Якутянина чуть не убил… налобный китайский фонарик!

У жителя Якутии в пути взорвалась и загорелась батарейка от китайского налобного фонарика. Взрывной волной пробило дорожную сумку и повредило личные вещи. Случись это во время пользования, человек явно получил бы несовместимые с жизнью травму, уверен автор видео и призывает быть осторожными, сообщает тгк Новости Якутии.

Источник: тгк Новости Якутии

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