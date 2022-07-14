14.07.2022
20:17
148
Якутия
Видеофакт: якутяне собирают помощь верхоянцам
Сбор гуманитарной помощи для Верохоянского района по адресу: ул. Курашова, 24, кабинет 405! Время приёма: с 10:00 до 20:00, сообщает тгк Харысхал фонд. Вещи принимает Верхоянское землячество совместно с Общественной палатой РС(Я)
Фото: тгк Харысхал фонд
Источник: тгк Харысхал фонд
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