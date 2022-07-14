Видеофакт: якутяне собирают помощь верхоянцам

Фото: тгк Харысхал фонд Источник: тгк Харысхал фонд

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