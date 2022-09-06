Видеофакт: Якутяне переборщили с подношениями духам

На границе Сунтарского и Нюрбинского улусов полным ходом идут работы по установке нового стенда.

На объекте работу ведет подрядчик ООО «Вим-строй» — руководитель Прокопий Павлов, на данном этапе рабочие приступили к облагораживанию территории.

Открытие стенда планируется 21 сентября, ко дню Сунтарского улуса. Стенд еще не открылся, а якутяне уже начинают не только подносить дары, но и переборщили с подношениями духам.

В подношениях важно не само по себе обилие. Вам надо знать не только, что можно, но и чего нельзя. Старайтесь, чтобы подношения не превращались в мусор, вроде пластиковых стаканчиков, патронов, зажигалок, стекла, синтетической ткани на природе.

Помните — некоторые вещи, такие, как соль, определенные травы (полынь, зверобой, крапива и т.д.), острые предметы вроде ножей, ножниц и др. могут наоборот отогнать духов.