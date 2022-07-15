15.07.2022
20:28
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Экология

Видеофакт: якутские стрелки загадили природу

Якутские стрелки загадили природу 🤷🏻‍♀️ Интересно почему спортсмены не убирают за собой?

Видео тгк Охота и рыбалка в Якутии

Фото: тгк Охота и рыбалка в Якутии
Источник: тгк Охота и рыбалка в Якутии

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