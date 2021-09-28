28.09.2021
09:52
188
Культура
Видеофакт: Якутские куклы танцуют легендарные «Узоры»
Мастер-кукольник Каролина Парфенова с учениками оживили кукол. Ее творческие «дети» исполнили уникальный этнографический танец «Якутские узоры». Среди кукол воссоздан и образ самого постановщика — легендарного Сергея Зверева-Кыыл Уола.
Источник: сетевое издание Sakhalife.ru из соцсетей
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