09.11.2022
18:52
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Природа

Видеофакт: Якутская росомаха на дереве

Довольно редкое видео — росомаха взобралась на дерево. Это скрытное животное, выходящее на охоту в сумерки. «Эх, жалко нет с собой ружья» — вздыхает оператор, сообщает тгк @sakhahunter.

Росомаха, россомаха (лат. Gulo gulo) — хищное млекопитающее семейства куньих, единственный представитель рода Gulo (в переводе с латинского «обжора»). Увидав ее, она вам может показаться маленьким медведем, но на самом деле росомаха больше похожа на ласку раскачанную стероидами. Этот коренастый маленький зверь — находка для легенд. Наряду с ненасытным аппетитом, она обладает репутацией зверька с непревзойденной свирепостью и, видимо, ничего не боится. Они неимоверно сильны для своих размеров и успешно защищают свою добычу от более крупных животных, включая медведей и волков, которые предпочитают не связываться с росомахой.

Существует документально зарегистрированная история о росомахе, убившая белого медведя. В зоопарке росомаха была помещена в вольер вместе с медведем и сразу же напала на него, сжав горло медведю, пока он не задохнулся.

Фото: тгк @sakhahunter.
Источник: тгк @sakhahunter.

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