22.12.2022
11:15
170
Общество
Видеофакт: Якутия встречает Народного учителя России
После получения государственной награды «Народного учителя России» из рук президента страны Владимира Путина на родину вернулся Виктор Потапов, первый обладатель почетного звания из Якутии в современной истории.
Фото: видео - пресс-службы
Источник: тгк ЯСИА
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.12.2022
0
70
22.12.2022
0
77
22.12.2022
0
168
22.12.2022
0
752
22.12.2022
0
214
22.12.2022
0
198
22.12.2022
1
1017
22.12.2022
0
1177
22.12.2022
0
2873
22.12.2022
0
4428
22.12.2022
0
929
21.12.2022
0
1301
21.12.2022
0
738
21.12.2022
0
3212
21.12.2022
0
829
21.12.2022
0
2094
21.12.2022
0
881
21.12.2022
0
1006
21.12.2022
0
423
21.12.2022
0
263
21.12.2022
0
635
21.12.2022
0
302
21.12.2022
0
1666
21.12.2022
0
420
21.12.2022
0
669
21.12.2022
0
927
21.12.2022
2
3585
21.12.2022
0
225
21.12.2022
0
1041
21.12.2022
0
247
21.12.2022
0
510
21.12.2022
1
843
21.12.2022
0
1805
21.12.2022
0
297
21.12.2022
0
442
21.12.2022
0
547
21.12.2022
0
452
21.12.2022
0
487
21.12.2022
1
583
21.12.2022
0
341
21.12.2022
0
537
21.12.2022
0
1188
21.12.2022
0
637
21.12.2022
0
611
21.12.2022
0
3248
21.12.2022
0
1355
21.12.2022
1
1516
21.12.2022
0
409
21.12.2022
0
711
21.12.2022
3
3117
21.12.2022
1
649
21.12.2022
0
382
21.12.2022
0
737
21.12.2022
0
435
21.12.2022
1
2118
21.12.2022
0
1603
21.12.2022
0
1301
21.12.2022
1
1442
ТОП НОВОСТИ
18.12.2022
0
98692
18.12.2022
7
23578
16.12.2022
0
20271
17.12.2022
0
17434
17.12.2022
3
10534
17.12.2022
0
9693
Добавить комментарий