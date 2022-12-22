Видеофакт: Якутия встречает Народного учителя России

После получения государственной награды «Народного учителя России» из рук президента страны Владимира Путина на родину вернулся Виктор Потапов, первый обладатель почетного звания из Якутии в современной истории.

Фото: видео - пресс-службы Источник: тгк ЯСИА

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