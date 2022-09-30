Видеофакт: Выпал снег, а гуси-лебеди стаями улетают на юг

Снег валит хлопьями, а гуси-лебеди все летят и летят нескончаемым потоком. «С раннего утра летят, конца этим стаям не видно», — говорит автор видео из села Лекечен Вилюйского улуса. тгк @sakhahunter

Источник: тгк @sakhahunter

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