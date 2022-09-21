21.09.2022
21:40
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Якутск

Видеофакт: Вскрыли асфальт, а кто и когда будет восстанавливать?

Сергеляхское шоссе, 7 км. Кладут какие то трубы и полностью вскрыли асфальт на одной полосе. И готовятся дальше вскрывать. Кто и когда будет восстанавливать? Если до морозов не сделают, то на всю зиму так и оставят, тогда там все будут на встречку выезжать, аварийные ситуации неизбежны. Кто то вообще это контролирует? Самое главное, асфальт там был хороший, держался с 2013 года, когда Дорисс образцово-показательно всё сделал — с соблюдением технологии. Теперь даже если заделают — там всё время провал будет образовываться, потому что всю дорожную одежду вскрыли. Обидно… Видео тгк DPSYKT14

Источник: тгк DPSYKT14

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