06.01.2023
17:32
203

Природа

Видеофакт: Вот это рыбалка! Рыба мечты!

Счастливые рыбаки поймали на сетку нельму — рыбу #1 в Якутии😋


Фото: пресс-службы
Источник: t.me/sakhahunter

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