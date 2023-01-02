02.01.2023
16:01
658
Происшествия
Видеофакт: Водитель на BMW устроил ДТП
ДТП на Йо-Хо-Хо. BMW X5. Подробностей пока неизвестно.
Фото: Dtp_ykt
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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