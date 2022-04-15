15.04.2022
21:44
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Якутск

Видеофакт: водитель автобуса в Якутске сам ремонтирует дорогу

Водители автобусов маршрута №4 берут в руки лопаты и сами засыпают песком ухабы на улице Можайского в сторону Мархи Если гора не идёт к Магомеду… Видео @DJIIKEY

Фото: @DJIIKEY
Источник: @DJIIKEY
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