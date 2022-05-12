Видеофакт: Во дворе Якутска вспыхнул байк

В Якутске во дворе дома по ул.Ларионова, 2 вспыхнул питбайк. Молодежь пыталась потушить огнетушителем, но не получилось. Затем подъехала пожарная машина, сообщает тгк ДЬИИКЭЙ

Фото: тгк ДЬИИКЭЙ Источник: тгк ДЬИИКЭЙ

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