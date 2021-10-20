20.10.2021
20:32
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Желток

Дьаабы. На каком языке говорит Людмила Горева? 🙉🙉🙉

«Извините за очень плохое произношение».

Вновь избранный конституционный советник Республики Саха (Якутия) Людмила ГОРЕВА дает торжественную присягу.

Фото: скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=kWpVkjr5LQ8
Источник: сайт Ил Тумэна
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