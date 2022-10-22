Видеофакт: Весь Якутск в очереди за свежей рыбой!

Николай Барамыгин снял видеорепортаж о сегодняшней ярмарке «Рыба Якутии». Якутяне запасаются свежей рыбой на зиму. Сам Николай Барамыгин купил мешок ряпушки. Все о ценах на якутскую рыбу на видео:

Источник: YouTube-канал Николай Барамыгин

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