22.10.2022
16:14
1248
Якутск
Видеофакт: Весь Якутск в очереди за свежей рыбой!
Николай Барамыгин снял видеорепортаж о сегодняшней ярмарке «Рыба Якутии». Якутяне запасаются свежей рыбой на зиму. Сам Николай Барамыгин купил мешок ряпушки. Все о ценах на якутскую рыбу на видео:
Источник: YouTube-канал Николай Барамыгин
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Один комментарий на «Видеофакт: Весь Якутск в очереди за свежей рыбой!»
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