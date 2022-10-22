22.10.2022
16:14
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Якутск

Видеофакт: Весь Якутск в очереди за свежей рыбой!

Николай Барамыгин снял видеорепортаж о сегодняшней ярмарке «Рыба Якутии». Якутяне запасаются свежей рыбой на зиму. Сам Николай Барамыгин купил мешок ряпушки. Все о ценах на якутскую рыбу на видео:

Источник: YouTube-канал Николай Барамыгин
Один комментарий на «Видеофакт: Весь Якутск в очереди за свежей рыбой!»
  1. Александр 22.10.2022 16:21

    Как обычно, без слова «дикая» не обошлось…

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