06.02.2022
13:16
74
Происшествия
Видеофакт: В Якутске женщина выпала с 8 этажа
В якутские соцсети попало видео падения с высоты женщины. В пятницу, 4 февраля, жительница Якутска выпала с 8 го этажа жилого дома и, к счастью, осталась жива. В данное время находится в реанимации с повреждением тазовых костей.
Источник: t.me/djiikey
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