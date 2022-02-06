Видеофакт: В Якутске женщина выпала с 8 этажа

В якутские соцсети попало видео падения с высоты женщины. В пятницу, 4 февраля, жительница Якутска выпала с 8 го этажа жилого дома и, к счастью, осталась жива. В данное время находится в реанимации с повреждением тазовых костей.

Источник: t.me/djiikey

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