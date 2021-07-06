06.07.2021
13:22
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Происшествия

Видеофакт: В Якутске задавили женщину на пешеходном переходе

Сегодня, 6 июля в Якутске задавили женщину на регулируемом пешеходном переходе.

Подробности позже

Информация о происшествии обновляется

Фото: @dtp_ykt
Источник: https://www.instagram.com/p/CQ9_bS5IKwF/
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