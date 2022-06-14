14.06.2022
18:18
264

Погода

Видеофакт: в Якутске выпал град

Якутск, 14.06.2022, град выпал с грозой. Видео тгк DPSYKT.14

Источник: тгк DPSYKT.14

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