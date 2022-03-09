09.03.2022
18:16
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Происшествия

Видеофакт: в Якутске вспыхнул УАЗ Патриот

На улице Лермонтова возле Крестьянского рынка вспыхнул УАЗ Патриот🚒🔥 — сообщает телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ.

Фото: Телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ.
Источник: Телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ.
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