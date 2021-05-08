08.05.2021
16:35
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Общество
Видеофакт: В Якутске водружен символ Знамени Победы
В преддверии празднования Дня Великой Победы в Якутии проходят торжественные мероприятия.
Сегодня, 8 мая, в Якутске состоялась церемония водружения символа Знамени Победы.
Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на куполе здания рейхстага в городе Берлин военнослужащими Красной армии Михаилом Егоровым, Мельтоном Кантария и Алексеем Берестом.
Фото: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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