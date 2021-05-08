Видеофакт: В Якутске водружен символ Знамени Победы

В преддверии празднования Дня Великой Победы в Якутии проходят торжественные мероприятия. Сегодня, 8 мая, в Якутске состоялась церемония водружения символа Знамени Победы.



Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на куполе здания рейхстага в городе Берлин военнослужащими Красной армии Михаилом Егоровым, Мельтоном Кантария и Алексеем Берестом. View this post on Instagram A post shared by УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (@upravlenie_cultury_yakutsk)





Фото: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх