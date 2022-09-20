Видеофакт: В Якутске вместе с хлебом продают тараканов

В одном из магазинов Якутска вместе с хлебом продают тараканов — передает телеграм-канал ДЬИИКЭЙ. Вам хлеб с тараканом или без?

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх