20.09.2022
15:35
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Якутск

Видеофакт: В Якутске вместе с хлебом продают тараканов

В одном из магазинов Якутска вместе с хлебом продают тараканов — передает телеграм-канал ДЬИИКЭЙ.

Вам хлеб с тараканом или без?

Фото: https://t.me/djiikey
Источник: https://t.me/djiikey

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