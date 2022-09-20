20.09.2022
15:35
182
Якутск
Видеофакт: В Якутске вместе с хлебом продают тараканов
В одном из магазинов Якутска вместе с хлебом продают тараканов — передает телеграм-канал ДЬИИКЭЙ.
Вам хлеб с тараканом или без?
Фото: https://t.me/djiikey
Источник: https://t.me/djiikey
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