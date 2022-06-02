02.06.2022
16:24
179

Якутск

Видеофакт: В Якутске уже купаются!

Сезон купалки на диком пляже 203 мкрн считать открытым — сообщает телеграм-канал ДЬИИКЭЙ.

Фото: https://t.me/djiikey
Источник: https://t.me/djiikey

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