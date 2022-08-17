17.08.2022
14:25
166

Происшествия

Видеофакт: В Якутске пешеходы неожиданно перебегают дорогу…

Якутск, 16.08.22. Выбежала по среди проезжей части, сбила Филдер и отломала ему зеркало — передает телеграм-канал DPSYKT.14.

Фото: DPSYKT.14
Источник: DPSYKT.14

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