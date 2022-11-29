Видеофакт: В Якутске грянули 40-градусные морозы

В Якутске минус 40. Николай Тугэн снял эффектное видео о жителях Якутска в начале декабря, когда начались наши знаменитые морозы. @tygen* *запрещенная в РФ соцсеть

Фото: @tygen* Источник: @tygen*

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