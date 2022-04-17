Видео: в Якутске горит здание, а пожарная машина застряла по дороге…

Якутские соцсети и мессенджеры сообщают о пожаре по ул.Чехова, размещая фото и видео. Дым стоит столбом и виден издалека. Как позже сообщила пресс-служба МЧС, горел арочный гараж, пострадавших нет.

Горит частный дом на улице Чехова

Помимо видео самого пожара, жительница Якутия опубликовала в Whatsapp видео, как пожарная машина застряла на размытой весенней слякотью дороге на подъезде к пожару.

Около 12 часов пресс-служба МЧС Якутии сообщила:

17 апреля в 09:46 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном арочном гараже по ул. Чехова в г. Якутск. На место незамедлительно убыли огнеборцы МЧС России. На момент их прибытия гараж горел по всей площади.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев спасен рядом стоящий частный жилой дом. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. К тушению привлекались 41 человек личного состава и 9 единиц пожарной техники.

Для установления причины пожара на месте работает дознаватель МЧС России.