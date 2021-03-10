Видеофакт: в Якутске большой пожар

Вечером в центре Якутске горожане зафиксировали огромные клубы дыма. Пожар предположительно в жилом доме на улице им. П. Алексеева.

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!