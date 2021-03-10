10.03.2021
20:33
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Происшествия

Видеофакт: в Якутске большой пожар

Вечером в центре Якутске горожане зафиксировали огромные клубы дыма. Пожар предположительно в жилом доме на улице им. П. Алексеева.

Источник: Инстаграм
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