Видеофакт: в Якутии женская бригада построила дом! 💪👍

Есть женщины в якутских селеньях! Бригада из двух якутских женщин построила прекрасный деревянный дом, продемонстрировав неженские мастерство и силу. Круто! Не каждому мужчине под силу.

В комментариях пишут, что это жительницы Таттинского улуса, они просто восхитили зрителей: Айыбыыын туох крутой кыргыттарай! Тоҕо бэрдэй! Так аккуратно все красиво, но верхние бревна потолка, как поднимали? Молодцы, девчонки!