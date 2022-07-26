26.07.2022
22:12
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Якутия

Видеофакт: в Якутии женская бригада построила дом! 💪👍

Есть женщины в якутских селеньях! Бригада из двух якутских женщин построила прекрасный деревянный дом, продемонстрировав неженские мастерство и силу. Круто! Не каждому мужчине под силу.
В комментариях пишут, что это жительницы Таттинского улуса, они просто восхитили зрителей: Айыбыыын туох крутой кыргыттарай! Тоҕо бэрдэй! Так аккуратно все красиво, но верхние бревна потолка, как поднимали? Молодцы, девчонки!

Источник: YouTube-канал Удивительная Якутия

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