Видеофакт: в Якутии всем селом вышли ловить рыбу… голыми руками!

В Тополином Томпонского района на подледную рыбалку вышли всем селом. Рыбы так много, что ее ловят голыми руками. Видео тгк Охота и рыбалка в Якутии

Источник: тгк Охота и рыбалка в Якутии

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