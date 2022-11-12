12.11.2022
19:41
386
Якутия
Видеофакт: В Якутии солнце и луна светят одновременно
Автор видео сняла, как в Депутатском Мирнинского района в небе одновременно находятся два светила — солнце и луна, тгк Чоккай
Фото: тгк Чоккай
Источник: тгк Чоккай
#два светила одновременно#парадоксы якутии#солнце и луна светят в якутии в одно время#только в якутии
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