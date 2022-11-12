Видеофакт: В Якутии солнце и луна светят одновременно

Автор видео сняла, как в Депутатском Мирнинского района в небе одновременно находятся два светила — солнце и луна, тгк Чоккай

Фото: тгк Чоккай Источник: тгк Чоккай

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