12.11.2022
19:41
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Якутия

Видеофакт: В Якутии солнце и луна светят одновременно

Автор видео сняла, как в Депутатском Мирнинского района в небе одновременно находятся два светила — солнце и луна, тгк Чоккай

Фото: тгк Чоккай
Источник: тгк Чоккай

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