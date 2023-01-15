15.01.2023
16:58
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Спорт
Видеофакт: в Якутии самые морозостойкие бегуны
По сообщению телеграм-канала Новости газеты «Хангалас»
«Сегодня в 10:00 утра бегун экстремал Дмитрий Горохов в Якутске».
Владимир Григорьев из с. Улахан-Ан сфотографировал в Якутске.
Экстремальный забег в -54 градуса! Олег Мигалкин, г. Покровск
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