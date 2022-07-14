14.07.2022
09:16
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Якутия
Видеофакт: в Якутии размыло трассу «Колыма» после дождей
🔴«Колыма» федеральнай суол 356 км. ардах суолу суурайан сырыы тохтуу сырытта.
🔴Суолу оҥорооччулар түүннэри-күннэри үлэлииллэр.
Источник: тгк PRyanаya Якутия
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