14.07.2022
09:16
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Якутия

Видеофакт: в Якутии размыло трассу «Колыма» после дождей

🔴«Колыма» федеральнай суол 356 км. ардах суолу суурайан сырыы тохтуу сырытта.
🔴Суолу оҥорооччулар түүннэри-күннэри үлэлииллэр.

Источник: тгк PRyanаya Якутия

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