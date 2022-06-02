Видеофакт: Как в Якутии незаконно добывали золото

В Якутии за незаконную добычу золота перед судом предстанет руководитель горнодобывающей организации

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного Управления МВД по Республике Саха (Якутия) окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя горнодобывающей организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)



Незаконная добыча природного золота была пресечена сотрудниками ОМВД России по Нерюнгринскому району совместно с УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия), а также при участии УФСБ республики и Управления Росгвардии летом 2021 года.

Полицейские выяснили, что исполнительный директор золотодобывающего предприятия в период с 2018 по 2021 годы добывал природное золото на месторождении, расположенном в 150 километрах от административного центра. Работы проводились с привлечением субподрядных организаций, которые не были осведомлены о противоправном характере данной деятельности, а также в нарушение правил, устанавливающих порядок оборота драгоценных металлов, и условий лицензии.



На территории месторождения и вахтового посёлка оперативниками было обнаружено и изъято более 1 килограмма незаконно добытого природного золота. Кроме того, установлено, что обвиняемым сдано в аффинажный завод около 6 кг. незаконно добытого драгоценного металла. Общая сумма незаконно извлеченного дохода в результате данной преступной деятельности составила около 30 миллионов рублей.

На время предварительного следствия фигуранту была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время материалы уголовного дела утверждены надзорным органом и будут направлены в суд для рассмотрения по существу.