Видеофакт: В Якутии люди тащат машины

Вот что значит взяться всем миром: в Якутии несколько десятков человек вытащили по склону на дорогу несколько УАЗ-буханок. Без взаимовыручку на якутских дорогах не выжить.

Источник: YouTube-канал Удивительная Якутия

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