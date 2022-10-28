28.10.2022
18:32
43

Погода

Видеофакт: в Якутии конце октября ловят живых лягушек!

На видео якутяне сообщают, что 23 октября они поймали дождевых червей и лягушку! В прежние времена, эта живность впадает в спячку в замерзающей земле. А нынче в октябре — лето. Парадоксы погоды. Видео Whatsapp

Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх