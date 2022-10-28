Видеофакт: в Якутии конце октября ловят живых лягушек!

На видео якутяне сообщают, что 23 октября они поймали дождевых червей и лягушку! В прежние времена, эта живность впадает в спячку в замерзающей земле. А нынче в октябре — лето. Парадоксы погоды. Видео Whatsapp

Фото: Whatsapp Источник: Whatsapp

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